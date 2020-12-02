Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 2 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 2 декабря

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики предупреждают, что в среду, 2 декабря, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Это означает, что в течение дня могут возникать возмущения, способные повлиять на самочувствие.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные бури способны негативно влиять на функционирование сердечно-сосудистой системы, настроение, а также провоцировать головные боли и мигрени.

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.