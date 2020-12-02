Магнитные бури сегодня в Украине

2 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 2 декабря?

Магнитные бури в декабре    

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Синоптики предупреждают, что в среду, 2 декабря, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Это означает, что в течение дня могут возникать возмущения, способные повлиять на самочувствие. 

Солнечная погода 2 декабря    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные бури способны негативно влиять на функционирование сердечно-сосудистой системы, настроение, а также провоцировать головные боли и мигрени.

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя. 

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