Магнитные бури сегодня в Украине
2 декабря 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 2 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики предупреждают, что в среду, 2 декабря, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Это означает, что в течение дня могут возникать возмущения, способные повлиять на самочувствие.
Солнечная погода 2 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.