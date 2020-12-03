Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 3 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 3 декабря

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что незначительное повышение солнечной активности осталось в прошлом. В четверг, 3 декабря, возмущения не прогнозируются, день пройдет спокойно, а о самочувствии не будет повода переживать.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Особенно опасны магнитные бури для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний или приступов гипертонии. Измеряйте свое давление регулярно!

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.