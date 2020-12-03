Магнитные бури сегодня в Украине
3 декабря 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 3 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики сообщают, что незначительное повышение солнечной активности осталось в прошлом. В четверг, 3 декабря, возмущения не прогнозируются, день пройдет спокойно, а о самочувствии не будет повода переживать.
Солнечная погода 3 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.