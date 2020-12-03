Магнитные бури сегодня в Украине

3 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 3 декабря?

Магнитные бури в декабре    

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Синоптики сообщают, что незначительное повышение солнечной активности осталось в прошлом. В четверг, 3 декабря, возмущения не прогнозируются, день пройдет спокойно, а о самочувствии не будет повода переживать. 

Солнечная погода 3 декабря    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Особенно опасны магнитные бури для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний или приступов гипертонии. Измеряйте свое давление регулярно!

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя. 

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