Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 4 ноября?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 4 декабря

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку на пятницу, 4 декабря. Можете провести завершающий день рабочей недели активно, Солнце не станет источником проблем со здоровьем.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Особенно опасны магнитные бури для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний или приступов гипертонии. Измеряйте свое давление регулярно!

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.