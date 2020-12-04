Магнитные бури сегодня в Украине
4 декабря 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 4 ноября?
Магнитные бури в декабреСиноптики прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку на пятницу, 4 декабря. Можете провести завершающий день рабочей недели активно, Солнце не станет источником проблем со здоровьем.
Солнечная погода 4 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.