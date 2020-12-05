Магнитные бури сегодня в Украине
5 декабря 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 5 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики сообщают, что первый выходной день на этой неделе пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Небольшие возмущения, которые могут возникнуть в этот день, не окажут влияния на самочувствие.
Солнечная погода 5 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.