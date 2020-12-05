Магнитные бури сегодня в Украине

5 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 5 декабря?

Магнитные бури в декабре     

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Синоптики сообщают, что первый выходной день на этой неделе пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Небольшие возмущения, которые могут возникнуть в этот день, не окажут влияния на самочувствие. 

Солнечная погода 5 декабря     

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные бури негативно сказываются на здоровье людей, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Во время бурь медики советуют измерять артериальное давление чаще. 

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя. 

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Магнитные бури сегодня в Украине
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