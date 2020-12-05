Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 5 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 5 декабря

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что первый выходной день на этой неделе пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Небольшие возмущения, которые могут возникнуть в этот день, не окажут влияния на самочувствие.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные бури негативно сказываются на здоровье людей, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Во время бурь медики советуют измерять артериальное давление чаще.

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.