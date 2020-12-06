Магнитные бури сегодня в Украине
6 декабря 2020 00:20
Магнитные бури в декабре
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 6 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики прогнозируют, что воскресенье пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Солнце находится в фазе низкой активности, поэтому возмущения будут минимальными и незаметными в этот день.
Солнечная погода 6 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.