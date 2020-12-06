Магнитные бури сегодня в Украине

6 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури в декабре
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 6 декабря?

Магнитные бури в декабре     

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Синоптики прогнозируют, что воскресенье пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Солнце находится в фазе низкой активности, поэтому возмущения будут минимальными и незаметными в этот день. 

Солнечная погода 6 декабря      

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Во время магнитных бурь страдают сердце, сосуды, иногда обостряются хронические заболевания. Медики призывают особенно пристально мониторить свое артериальное давление гипертоников. 

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя. 

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