Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 6 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 6 декабря

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики прогнозируют, что воскресенье пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Солнце находится в фазе низкой активности, поэтому возмущения будут минимальными и незаметными в этот день.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Во время магнитных бурь страдают сердце, сосуды, иногда обостряются хронические заболевания. Медики призывают особенно пристально мониторить свое артериальное давление гипертоников.

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.