Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 7 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 7 декабря

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что рабочая неделя начнется в условиях благоприятной геомагнитной обстановки. Солнце находится в положении низкой активности, поэтому не станет источником неприятностей.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные бури могут привести к ухудшению самочувствия, приступам мигрени и скачкам артериального давления. Постарайтесь мониторить свое состояние здоровья чаще обычного в такие периоды.

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.