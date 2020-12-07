Магнитные бури сегодня в Украине
7 декабря 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 7 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики сообщают, что рабочая неделя начнется в условиях благоприятной геомагнитной обстановки. Солнце находится в положении низкой активности, поэтому не станет источником неприятностей.
Солнечная погода 7 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.