Магнитные бури сегодня в Украине

7 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 7 декабря?

Магнитные бури в декабре      

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Синоптики сообщают, что рабочая неделя начнется в условиях благоприятной геомагнитной обстановки. Солнце находится в положении низкой активности, поэтому не станет источником неприятностей.

Солнечная погода 7 декабря      

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные бури могут привести к ухудшению самочувствия, приступам мигрени и скачкам артериального давления. Постарайтесь мониторить свое состояние здоровья чаще обычного в такие периоды. 

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя. 

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