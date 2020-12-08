Магнитные бури сегодня в Украине
8 декабря 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 8 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики информируют, что пока геомагнитная обстановка остается спокойной. Во вторник, 8 декабря, сохранится благоприятная ситуация, а активность Солнца не станет источником неприятностей для нас.
Солнечная погода 8 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Постарайтесь заблаговременно подготовиться к геомагнитному удару, отказавшись от вредной пищи, алкоголя и стрессов.