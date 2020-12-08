Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 8 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 8 декабря

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что пока геомагнитная обстановка остается спокойной. Во вторник, 8 декабря, сохранится благоприятная ситуация, а активность Солнца не станет источником неприятностей для нас.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Как сообщают специалисты, в декабре нас ожидает крупная магнитная буря, да еще и на праздник. Сильные возмущения прогнозируются на День Святого Николая, 19 декабря.

Постарайтесь заблаговременно подготовиться к геомагнитному удару, отказавшись от вредной пищи, алкоголя и стрессов.