Магнитные бури сегодня в Украине

8 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 8 декабря?

Магнитные бури в декабре      

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Синоптики информируют, что пока геомагнитная обстановка остается спокойной. Во вторник, 8 декабря, сохранится благоприятная ситуация, а активность Солнца не станет источником неприятностей для нас. 

Солнечная погода 8 декабря       

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Как сообщают специалисты, в декабре нас ожидает крупная магнитная буря, да еще и на праздник. Сильные возмущения прогнозируются на День Святого Николая, 19 декабря.

Постарайтесь заблаговременно подготовиться к геомагнитному удару, отказавшись от вредной пищи, алкоголя и стрессов.

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