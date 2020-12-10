Магнитные бури сегодня в Украине
10 декабря 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 10 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики информируют, что в среду, 10 декабря, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Погода, которая установилась накануне, не принесет неприятностей даже метеозависимым.
Солнечная погода 10 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Постарайтесь за несколько дней до этой даты отказаться от спиртного, тяжелой пищи, спорта, важно избегать стресса.