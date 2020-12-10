Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 10 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 10 декабря

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что в среду, 10 декабря, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Погода, которая установилась накануне, не принесет неприятностей даже метеозависимым.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Специалисты предполагают, что мощная магнитная буря достигнет Земли ориентировочно 19 декабря, на День святого Николая.

Постарайтесь за несколько дней до этой даты отказаться от спиртного, тяжелой пищи, спорта, важно избегать стресса.