Магнитные бури сегодня в Украине

11 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 11 декабря?

Магнитные бури в декабре      

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Синоптики сообщают, что последствия мощной магнитной бури, которая возникла 10 декабря, будут ощущаться и на следующий день. Магнитосфера все еще возмущена, поэтому желательно провести день без перегрузок. 

Солнечная погода 11 декабря        

  • Вероятность магнитных бурь – 25%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Специалисты предполагают, что следующая магнитная буря достигнет Земли ориентировочно 19 декабря, на День Николая. 

Постарайтесь за несколько дней до этой даты начать подготовку организма, больше гулять, меньше стрессировать.

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