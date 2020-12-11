Магнитные бури сегодня в Украине
11 декабря 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 11 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики сообщают, что последствия мощной магнитной бури, которая возникла 10 декабря, будут ощущаться и на следующий день. Магнитосфера все еще возмущена, поэтому желательно провести день без перегрузок.
Солнечная погода 11 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 25%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Постарайтесь за несколько дней до этой даты начать подготовку организма, больше гулять, меньше стрессировать.