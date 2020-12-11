Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 11 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 11 декабря

Вероятность магнитных бурь – 25%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что последствия мощной магнитной бури, которая возникла 10 декабря, будут ощущаться и на следующий день. Магнитосфера все еще возмущена, поэтому желательно провести день без перегрузок.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Специалисты предполагают, что следующая магнитная буря достигнет Земли ориентировочно 19 декабря, на День Николая.

Постарайтесь за несколько дней до этой даты начать подготовку организма, больше гулять, меньше стрессировать.