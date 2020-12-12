Магнитные бури сегодня в Украине
12 декабря 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 12 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики сообщают, что в субботу, 12 декабря, солнечная погода начнет приходить в норму. Земля пережила мощную магнитную бурю, теперь активность нашей звезды уменьшается, поэтому переживать не придется.
Солнечная погода 12 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 20%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В качестве профилактики дискомфорта в период бурь старайтесь больше отдыхать, избегать тяжелой пищи и спиртного.