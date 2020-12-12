Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 12 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 12 декабря

Вероятность магнитных бурь – 20%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в субботу, 12 декабря, солнечная погода начнет приходить в норму. Земля пережила мощную магнитную бурю, теперь активность нашей звезды уменьшается, поэтому переживать не придется.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Специалисты предполагают, что следующая магнитная буря достигнет Земли ориентировочно 19 декабря, на День Николая.

В качестве профилактики дискомфорта в период бурь старайтесь больше отдыхать, избегать тяжелой пищи и спиртного.