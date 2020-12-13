Магнитные бури сегодня в Украине

13 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 13 декабря?

Магнитные бури в декабре      

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Синоптики информируют, что в воскресенье, 13 декабря, погода будет стабильной и благоприятной. Магнитные бури остались позади, активность Солнца ныне снизилась, можно провести день активно. 

Солнечная погода 13 декабря         

  • Вероятность магнитных бурь – 20%; 
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Специалисты предполагают, что следующая магнитная буря достигнет Земли ориентировочно 19 декабря, на День Николая. 

В качестве профилактики дискомфорта в период бурь старайтесь больше отдыхать, избегать тяжелой пищи и спиртного. 

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