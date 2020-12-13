Магнитные бури сегодня в Украине
13 декабря 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
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Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 13 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики информируют, что в воскресенье, 13 декабря, погода будет стабильной и благоприятной. Магнитные бури остались позади, активность Солнца ныне снизилась, можно провести день активно.
Солнечная погода 13 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 20%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В качестве профилактики дискомфорта в период бурь старайтесь больше отдыхать, избегать тяжелой пищи и спиртного.