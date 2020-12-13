Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 13 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 13 декабря

Вероятность магнитных бурь – 20%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что в воскресенье, 13 декабря, погода будет стабильной и благоприятной. Магнитные бури остались позади, активность Солнца ныне снизилась, можно провести день активно.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Специалисты предполагают, что следующая магнитная буря достигнет Земли ориентировочно 19 декабря, на День Николая.

В качестве профилактики дискомфорта в период бурь старайтесь больше отдыхать, избегать тяжелой пищи и спиртного.