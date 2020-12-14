Магнитные бури сегодня в Украине
14 декабря 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 14 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики сообщают, что новая неделя начнется в условиях благоприятной геомагнитной обстановки. Солнечная активность на низком уровне, метеозависимым не о чем переживать.
Солнечная погода 14 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В качестве профилактики дискомфорта в период бурь старайтесь больше отдыхать, избегать тяжелой пищи и спиртного.