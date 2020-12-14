Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 14 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 14 декабря

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что новая неделя начнется в условиях благоприятной геомагнитной обстановки. Солнечная активность на низком уровне, метеозависимым не о чем переживать.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Специалисты предполагают, что следующая магнитная буря достигнет Земли ориентировочно 19 декабря, на День Николая.

В качестве профилактики дискомфорта в период бурь старайтесь больше отдыхать, избегать тяжелой пищи и спиртного.