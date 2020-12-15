Магнитные бури сегодня в Украине
15 декабря 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
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Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 15 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики информируют, что во вторник, 15 декабря, погода будет благоприятной. Даже если вы зависимы от метеорологических условий, в этот день не будете испытывать никакого физического дискомфорта.
Солнечная погода 15 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В качестве профилактики дискомфорта в период бурь старайтесь больше отдыхать, избегать тяжелой пищи и спиртного.