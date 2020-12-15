Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 15 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 15 декабря

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что во вторник, 15 декабря, погода будет благоприятной. Даже если вы зависимы от метеорологических условий, в этот день не будете испытывать никакого физического дискомфорта.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Специалисты предполагают, что следующая магнитная буря достигнет Земли ориентировочно 19 декабря, на День Николая.

В качестве профилактики дискомфорта в период бурь старайтесь больше отдыхать, избегать тяжелой пищи и спиртного.