Магнитные бури сегодня в Украине

15 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 15 декабря?

Магнитные бури в декабре       

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Синоптики информируют, что во вторник, 15 декабря, погода будет благоприятной. Даже если вы зависимы от метеорологических условий, в этот день не будете испытывать никакого физического дискомфорта.  

Солнечная погода 15 декабря         

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Специалисты предполагают, что следующая магнитная буря достигнет Земли ориентировочно 19 декабря, на День Николая. 

В качестве профилактики дискомфорта в период бурь старайтесь больше отдыхать, избегать тяжелой пищи и спиртного. 

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