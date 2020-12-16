Магнитные бури сегодня в Украине
16 декабря 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 16 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики сообщают, что в среду, 16 декабря, солнечная погода будет благоприятной. Геомагнитные бури остались позади, в этот день даже зависимые от метеорологических условий люди не ощутят дискомфорта.
Солнечная погода 16 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Постарайтесь снизить присутствие стрессов в вашей жизни, не употребляйте алкоголя.