Магнитные бури сегодня в Украине

17 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 17 декабря?

Магнитные бури в декабре        

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Синоптики сообщают, что в четверг, 17 декабря, погода останется благоприятной. Солнце пока в фазе малой активности, поэтому геомагнитные возмущения не станут источником неприятностей для метеозависимых людей. 

Солнечная погода 17 декабря 

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Специалисты предполагают, что следующая магнитная буря достигнет Земли ориентировочно 19 декабря, на День Николая. 

Постарайтесь снизить присутствие стрессов в вашей жизни, не употребляйте алкоголя. 

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