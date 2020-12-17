Магнитные бури сегодня в Украине
17 декабря 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 17 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики сообщают, что в четверг, 17 декабря, погода останется благоприятной. Солнце пока в фазе малой активности, поэтому геомагнитные возмущения не станут источником неприятностей для метеозависимых людей.
Солнечная погода 17 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Постарайтесь снизить присутствие стрессов в вашей жизни, не употребляйте алкоголя.