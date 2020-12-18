Магнитные бури сегодня в Украине

18 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 18 декабря?

Магнитные бури в декабре        

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Синоптики информируют, что в пятницу, 18 декабря, геомагнитная обстановка начнет стремительно меняться. Солнечная активность возрастет, возможны возмущения, которые уже в субботу, 19 декабря, перерастут в настоящую магнитную бурю.

Солнечная погода 18 декабря  

  • Вероятность магнитных бурь – 17%;  
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Специалисты предполагают, что следующая магнитная буря достигнет Земли ориентировочно 19 декабря, на День Николая. 

Постарайтесь снизить присутствие стрессов в вашей жизни, не употребляйте алкоголя. 

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