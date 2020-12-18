Магнитные бури сегодня в Украине
18 декабря 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 18 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики информируют, что в пятницу, 18 декабря, геомагнитная обстановка начнет стремительно меняться. Солнечная активность возрастет, возможны возмущения, которые уже в субботу, 19 декабря, перерастут в настоящую магнитную бурю.
Солнечная погода 18 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 17%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Постарайтесь снизить присутствие стрессов в вашей жизни, не употребляйте алкоголя.