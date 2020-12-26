Магнитные бури сегодня в Украине
26 декабря 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури в субботу, 26 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики прогнозируют благоприятную погоду в субботу, 26 декабря. Солнце находится в фазе низкой активности, поэтому незначительные возмущения, не влияющие на наше самочувствие, являются единственно возможными на протяжении этого дня.
Солнечная погода 26 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 11%;
- Солнечные пятна отсутствуют.