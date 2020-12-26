Магнитные бури сегодня в Украине

26 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Будут ли магнитные бури в субботу, 26 декабря?

Магнитные бури в декабре   

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики прогнозируют благоприятную погоду в субботу, 26 декабря. Солнце находится в фазе низкой активности, поэтому незначительные возмущения, не влияющие на наше самочувствие, являются единственно возможными на протяжении этого дня.

Солнечная погода 26 декабря     

  • Вероятность магнитных бурь – 11%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Постарайтесь снизить присутствие стрессов в вашей жизни, не употребляйте алкоголь, чтобы убрать негативное влияние магнитных бурь на сердце и сердечно-сосудистую систему. 

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода прогноз погоды погода в Украине

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2020)
Телешоу

Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2020)
Лунный гороскоп на 26 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 26 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK