Магнитные бури сегодня в Украине
5 января 2021 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури в понедельник, 4 января?
Магнитные бури январеСиноптики сообщают, что во вторник, 5 января, геомагнитные возмущения продолжатся. Если вы относитесь к метеозависимым людям, то в этот день постарайтесь сократить пребывание в стрессовых ситуациях, физическую активность дома и чрезмерные занятия спортом.
Солнечная погода 5 января
- Вероятность магнитных бурь – 12%;
- Солнечные пятна отсутствуют.