Магнитные бури сегодня в Украине

5 января 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Будут ли магнитные бури в понедельник, 4 января?

Магнитные бури январе 

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики сообщают, что во вторник, 5 января, геомагнитные возмущения продолжатся. Если вы относитесь к метеозависимым людям, то в этот день постарайтесь сократить пребывание в стрессовых ситуациях, физическую активность дома и чрезмерные занятия спортом. 

Солнечная погода 5 января      

  • Вероятность магнитных бурь – 12%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Стрессы, алкоголь и жирная пища способны усугубить влияние магнитных возмущений на человека, помните об этом. В такие дни желательно отказаться и от спорта. 

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода Солнце

Материалы по теме

Проблемы, от которых можно избавиться с помощью секса
ЗОЖ

Проблемы, от которых можно избавиться с помощью секса
Какие болезни можно предсказать по группе крови
Наука и техника

Какие болезни можно предсказать по группе крови
Магнитные бури сегодня в Украине
Гороскопы

Магнитные бури сегодня в Украине
Ники Минаж впервые показала публике лицо своего сына
Новости

Ники Минаж впервые показала публике лицо своего сына

Популярное на сайте

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK