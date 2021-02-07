Магнитные бури сегодня в Украине
7 февраля 2021 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури в воскресенье, 7 февраля?
Магнитные бури в февралеСиноптики передают, что в воскресенье, 7 февраля, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Незначительные возмущения, если и возникнут, не окажут существенного влияния на самочувствие.
Солнечная погода 7 февраля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В дни бурь желательно избегать тяжелой физической работы и эмоциональных срывов.