Магнитные бури сегодня в Украине

7 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Будут ли магнитные бури в воскресенье, 7 февраля?

Магнитные бури в феврале   

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Синоптики передают, что в воскресенье, 7 февраля, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Незначительные возмущения, если и возникнут, не окажут существенного влияния на самочувствие.

Солнечная погода 7 февраля

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;            
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Во время магнитных возмущений могут усугубляться хронические заболевания, у гипертоников фиксируются скачки артериального давления, молодые люди могут страдать от мигрени.

В дни бурь желательно избегать тяжелой физической работы и эмоциональных срывов. 

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