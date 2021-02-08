Магнитные бури сегодня в Украине
8 февраля 2021 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури в понедельник, 8 февраля?
Магнитные бури в февралеСиноптики предупреждают, что из-за усиления ветра в понедельник, 8 февраля, на Землю обрушится магнитная буря. Сильнее всего она будет воздействовать на украинцев в утренние часы (с 7 до 9 утра), потом пойдет на спад.
Солнечная погода 8 февраля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В дни бурь желательно избегать тяжелой физической работы и эмоциональных срывов.