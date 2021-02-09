Магнитные бури сегодня в Украине

9 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Будут ли магнитные бури в понедельник, 8 февраля?

Магнитные бури в феврале   

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Синоптики сообщают, что во вторник, 9 февраля, магнитная обстановка улучшится. Буря, которая достигла Земли в понедельник, почти полностью сойдет на нет, украинцы могут проводить день активно, без оглядки на погоду.

Солнечная погода 8 февраля

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;            
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Во время магнитных возмущений могут усугубляться хронические заболевания, у гипертоников фиксируются скачки артериального давления, молодые люди могут страдать от мигрени.

В дни бурь желательно избегать тяжелой физической работы и эмоциональных срывов. 

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