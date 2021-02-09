Магнитные бури сегодня в Украине
9 февраля 2021 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури в понедельник, 8 февраля?
Магнитные бури в февралеСиноптики сообщают, что во вторник, 9 февраля, магнитная обстановка улучшится. Буря, которая достигла Земли в понедельник, почти полностью сойдет на нет, украинцы могут проводить день активно, без оглядки на погоду.
Солнечная погода 8 февраля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В дни бурь желательно избегать тяжелой физической работы и эмоциональных срывов.