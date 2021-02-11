Магнитные бури сегодня в Украине
11 февраля 2021 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Будут ли магнитные бури в среду, 11 февраля?
Магнитные бури в февралеСиноптики предупреждают, что в среду, 11 февраля, геомагнитная ситуация начнет стабилизироваться после длительной магнитной бури, которая была зафиксирована в период с 7 по 10 февраля.
Солнечная погода 11 февраля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В дни бурь желательно избегать тяжелой физической работы и эмоциональных срывов.