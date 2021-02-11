Магнитные бури сегодня в Украине

11 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Будут ли магнитные бури в среду, 11 февраля?

Магнитные бури в феврале    

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Синоптики предупреждают, что в среду, 11 февраля, геомагнитная ситуация начнет стабилизироваться после длительной магнитной бури, которая была зафиксирована в период с 7 по 10 февраля. 

Солнечная погода 11 февраля

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;            
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Во время магнитных возмущений могут усугубляться хронические заболевания, у гипертоников фиксируются скачки артериального давления, молодые люди могут страдать от мигрени.

В дни бурь желательно избегать тяжелой физической работы и эмоциональных срывов. 

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