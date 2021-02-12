Магнитные бури сегодня в Украине
12 февраля 2021 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури в пятницу, 12 февраля?
Магнитные бури в февралеСиноптики информируют, что в пятницу, 12 февраля, геомагнитные возмущения окончательно пойдут на спад. Можно заниматься любыми делами без оглядки на ситуацию с магнитными бурями в Украине.
Солнечная погода 12 февраля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В дни бурь желательно избегать тяжелой физической работы и эмоциональных срывов.