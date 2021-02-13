Магнитные бури сегодня в Украине
13 февраля 2021 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури в субботу, 13 февраля?
Магнитные бури в февралеСиноптики сообщают, что в первый выходной день на этой неделе ситуация с магнитными бурями сохранится положительная. Даже если вы реагируете на изменения погоды, 13 февраля, можете не переживать о дискомфорте, вызванном бурями.
Солнечная погода 13 февраля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В дни бурь желательно избегать тяжелой физической работы и эмоциональных срывов.