Магнитные бури сегодня в Украине
15 февраля 2021 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури в воскресенье, 15 февраля?
Магнитные бури в февралеСиноптики информируют, что в понедельник, 15 февраля, геомагнитная обстановка начнет ухудшаться, однако магнитные бури возникнут немного позже. Самое время к ним подготовиться, чтобы избежать дискомфорта во вторник.
Солнечная погода 15 февраля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В дни бурь желательно избегать тяжелой физической работы и эмоциональных срывов.