Магнитные бури сегодня в Украине
16 февраля 2021 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури во вторник, 16 февраля?
Магнитные бури в февралеСиноптики передают, что после кратковременной вспышки геомагнитной активности погода стабилизируется. Магнитные бури не будут волновать нас вплоть до следующего понедельника, 22 февраля.
В этот день ожидается еще одна вспышка.
Солнечная погода 16 февраля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В дни бурь нежелательно перенапрягаться, любая умственная или физическая активность способна усугубить состояние человека.