Магнитные бури сегодня в Украине

16 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Будут ли магнитные бури во вторник, 16 февраля?

Магнитные бури в феврале    

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Синоптики передают, что после кратковременной вспышки геомагнитной активности погода стабилизируется. Магнитные бури не будут волновать нас вплоть до следующего понедельника, 22 февраля.

В этот день ожидается еще одна вспышка.

Солнечная погода 16 февраля    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;            
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные возмущения способны вызывать мигрени и болезненные головные боли, скачки давления у гипертоников и сердечные проблемы у людей с хроническими заболеваниями сердца.

В дни бурь нежелательно перенапрягаться, любая умственная или физическая активность способна усугубить состояние человека. 

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