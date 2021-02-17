Магнитные бури сегодня в Украине
17 февраля 2021 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури в среду, 17 февраля?
Магнитные бури в февралеСиноптики сообщают, что в среду, 17 февраля, геомагнитная обстановка останется спокойной. Вы можете заниматься работой и спортом без оглядки на магнитную атмосферу.
Солнечная погода 17 февраля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В дни бурь нежелательно перенапрягаться, любая умственная или физическая активность способна усугубить состояние человека.