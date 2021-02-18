Магнитные бури сегодня в Украине
18 февраля 2021 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури в четверг, 18 февраля.
Магнитные бури в февралеСиноптики информируют, что в четверг, 18 февраля, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Переживать о дискомфорте не придется, даже если вы относитесь к категории метеозависимых.
Солнечная погода 18 февраля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В дни бурь нежелательно перенапрягаться, любая умственная или физическая активность способна усугубить состояние человека.