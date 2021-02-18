Магнитные бури сегодня в Украине

18 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Будут ли магнитные бури в четверг, 18 февраля.

Магнитные бури в феврале      

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Синоптики информируют, что в четверг, 18 февраля, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Переживать о дискомфорте не придется, даже если вы относитесь к категории метеозависимых. 

Солнечная погода 18 февраля    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;            
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные возмущения способны вызывать мигрени и болезненные головные боли, скачки давления у гипертоников и сердечные проблемы у людей с хроническими заболеваниями сердца.

В дни бурь нежелательно перенапрягаться, любая умственная или физическая активность способна усугубить состояние человека. 

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