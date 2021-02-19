Магнитные бури сегодня в Украине
19 февраля 2021 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури в пятницу, 19 февраля?
Магнитные бури в февралеСиноптики сообщают, что последний рабочий день текущей недели пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Солнце находится в фазе минимальной активности, поэтому о дискомфорте можно не переживать.
Солнечная погода 19 февраля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время бурь врачи советуют не выполнять интенсивную физическую работу и заниматься спортом с осторожностью.