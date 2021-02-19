Магнитные бури сегодня в Украине

19 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Будут ли магнитные бури в пятницу, 19 февраля?

Магнитные бури в феврале       

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Синоптики сообщают, что последний рабочий день текущей недели пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Солнце находится в фазе минимальной активности, поэтому о дискомфорте можно не переживать. 

Солнечная погода 19 февраля    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;            
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные бури опасны тем, что усложняют работу сердечно-сосудистой системы человека. Если у вас уже есть болезни, то они могут обостриться в период геомагнитных возмущений. 

Во время бурь врачи советуют не выполнять интенсивную физическую работу и заниматься спортом с осторожностью. 

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