Магнитные бури сегодня в Украине

28 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Будут ли магнитные бури в воскресенье, 28 февраля?

Магнитные бури в феврале            

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Синоптики прогнозируют благоприятную геомагнитную обстановку в последний день зимы, 28 февраля. Однако уже на следующий день, 1 марта, ожидается магнитная буря средней интенсивности, подготовьтесь!

Солнечная погода 28 февраля     

  • Вероятность магнитных бурь – 20%;            
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные бури способны спровоцировать ухудшение состояния даже у здоровых людей, также они негативно влияют на хронические заболевания, провоцируя обострение.

Могут вызвать скачки артериального давления. 

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