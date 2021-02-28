Магнитные бури сегодня в Украине
28 февраля 2021 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Будут ли магнитные бури в воскресенье, 28 февраля?
Магнитные бури в февралеСиноптики прогнозируют благоприятную геомагнитную обстановку в последний день зимы, 28 февраля. Однако уже на следующий день, 1 марта, ожидается магнитная буря средней интенсивности, подготовьтесь!
Солнечная погода 28 февраля
- Вероятность магнитных бурь – 20%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Могут вызвать скачки артериального давления.