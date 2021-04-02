Магнитные бури сегодня в Украине
2 апреля 2021 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
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Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 2 апреля?
магнитные бури не прогнозируются. День пройдет в благоприятной геомагнитной атмосфере, можете провести его активно и в свое удовольствие, не боясь дискомфорта.
Солнечная погода 2 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Возмущения магнитного поля Земли оказывают влияние на метеозависимых людей, могут спровоцировать головные боли, скачки артериального давления, у некоторых проявляются обострениями хронических заболеваний.