Магнитные бури сегодня в Украине

2 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 2 апреля?

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По информации синоптиков, 2 апреля, в пятницу, магнитные бури не прогнозируются. День пройдет в благоприятной геомагнитной атмосфере, можете провести его активно и в свое удовольствие, не боясь дискомфорта. 

Солнечная погода 2 апреля             

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Возмущения магнитного поля Земли оказывают влияние на метеозависимых людей, могут спровоцировать головные боли, скачки артериального давления, у некоторых проявляются обострениями хронических заболеваний. 

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