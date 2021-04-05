Магнитные бури сегодня в Украине
5 апреля 2021 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
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Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 4 апреля?
магнитные возмущения не будут беспокоить нас вплоть до 9 апреля. Это время можете провести активно!
Солнечная погода 5 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури провоцируют скачки давления, головные боли и слабость. В такие периоды желательно побольше отдыхать, избегать стрессов и тяжелой физической работы. Гипертоникам медики рекомендуют пристально следить за показателями АД.