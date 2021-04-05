Магнитные бури сегодня в Украине

5 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 4 апреля?

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Синоптики информируют о благоприятной магнитной обстановке в понедельник, 5 апреля. Ожидается, что магнитные возмущения не будут беспокоить нас вплоть до 9 апреля. Это время можете провести активно!

Солнечная погода 5 апреля              

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;           
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Магнитные бури провоцируют скачки давления, головные боли и слабость. В такие периоды желательно побольше отдыхать, избегать стрессов и тяжелой физической работы. Гипертоникам медики рекомендуют пристально следить за показателями АД. 

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