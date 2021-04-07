Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 7 апреля?

Синоптики информируют о незначительных магнитных возмущениях в среду, 7 апреля. Если вы относитесь к категории метеозависимых людей, то в этот день не должны подвергать организм стрессу или активным физическим нагрузкам.

Магнитные возмущения сойдут на нет во второй половине дня.

Солнечная погода 7 апреля

Вероятность магнитных бурь – 20%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Следующая магнитная буря, по прогнозам синоптиков, ожидается 9 апреля. Возмущения опасны тем, что могут провоцировать скачки давления, мигрень, головные боли. Если у вас есть хронические заболевания, то во время магнитных возмущений они могут неожиданно обостриться. Пристально следите за своим здоровьем!