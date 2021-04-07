Магнитные бури сегодня в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в среду, 7 апреля?
Магнитные возмущения сойдут на нет во второй половине дня.
Солнечная погода 7 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 20%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следующая магнитная буря, по прогнозам синоптиков, ожидается 9 апреля. Возмущения опасны тем, что могут провоцировать скачки давления, мигрень, головные боли. Если у вас есть хронические заболевания, то во время магнитных возмущений они могут неожиданно обостриться. Пристально следите за своим здоровьем!