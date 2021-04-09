Магнитные бури сегодня в Украине

9 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 9 апреля?

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Синоптики информируют, что в пятницу, 9 апреля, до Земли доберется первая сильная апрельская магнитная буря. Очень желательно не напрягаться в этот день ни умственно, ни физически, чтобы не спровоцировать дискомфорт. 

Магнитные возмущения будут ощущаться всю первую половину дня.

Солнечная погода 9 апреля                

  • Вероятность магнитных бурь – 20%;             
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Специалисты подчеркивают, что сильнее всего магнитные возмущения воздействуют на людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, могут вызывать приступы головной боли, мигрени и апатии. Следите за своим здоровьем!

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