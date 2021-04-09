Магнитные бури сегодня в Украине
9 апреля 2021 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 9 апреля?
Магнитные возмущения будут ощущаться всю первую половину дня.
Солнечная погода 9 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 20%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Специалисты подчеркивают, что сильнее всего магнитные возмущения воздействуют на людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, могут вызывать приступы головной боли, мигрени и апатии. Следите за своим здоровьем!