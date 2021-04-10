Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 10 апреля?

Синоптики сообщают, что в первый выходной день недели отголоски возмущений поля, которые имели место в пятницу, еще будут ощущаться. Постарайтесь избегать стрессов и повременить со спортивными рекордами.

Магнитные возмущения сойдут на нет ближе к вечеру.

Солнечная погода 10 апреля

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Медики напоминают, что магнитные бури опасны прежде всего для людей, имеющих болезни сердечно-сосудистой системы, например, гипертоников. Возмущения способны обострить хронические заболевания, спровоцировать мигрень.