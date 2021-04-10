Магнитные бури сегодня в Украине
10 апреля 2021 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 10 апреля?
Магнитные возмущения сойдут на нет ближе к вечеру.
Солнечная погода 10 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики напоминают, что магнитные бури опасны прежде всего для людей, имеющих болезни сердечно-сосудистой системы, например, гипертоников. Возмущения способны обострить хронические заболевания, спровоцировать мигрень.