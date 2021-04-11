Магнитные бури сегодня в Украине
11 апреля 2021 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 11 апреля?
Магнитные возмущения никак не повлияют на самочувствие в этот день.
Солнечная погода 11 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Специалисты информируют, что в дни магнитных бурь следует пристально следить за показаниями артериального давления, своевременно принимать меры при повышении или понижании показателей АД. Носите с собой таблетки от мигрени.