Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 11 апреля?

Магнитная буря, которая на днях беспокоила украинцев, окончательно осталась в прошлом. Даже если вы относитесь к категории метеозависимых людей, в воскресенье, 11 апреля, переживать об ухудшении состояния здоровья из-за погоды не придется.

Магнитные возмущения никак не повлияют на самочувствие в этот день.

Солнечная погода 11 апреля

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Специалисты информируют, что в дни магнитных бурь следует пристально следить за показаниями артериального давления, своевременно принимать меры при повышении или понижании показателей АД. Носите с собой таблетки от мигрени.