Магнитные бури сегодня в Украине

11 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 11 апреля?

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Магнитная буря, которая на днях беспокоила украинцев, окончательно осталась в прошлом. Даже если вы относитесь к категории метеозависимых людей, в воскресенье, 11 апреля, переживать об ухудшении состояния здоровья из-за погоды не придется.

Магнитные возмущения никак не повлияют на самочувствие в этот день. 

Солнечная погода 11 апреля                  

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;             
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Специалисты информируют, что в дни магнитных бурь следует пристально следить за показаниями артериального давления, своевременно принимать меры при повышении или понижании показателей АД. Носите с собой таблетки от мигрени.

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