Магнитные бури сегодня в Украине

13 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 13 апреля?

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Синоптики информируют, что во вторник, 13 апреля, переживать об ухудшении состояния из-за погоды украинцам не придется. Магнитные возмущения будут слишком слабыми и непродолжительными, чтобы повлиять на здоровье человека.

Солнечная погода 13 апреля                   

  • Вероятность магнитных бурь – 11%;              
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Специалисты предупреждают, что следующая магнитная буря предположительно достигнет Земли 15 апреля. Постарайтесь накануне геомагнитного удара хорошо выспаться, а в день бури не перенапрягаться, избегать негативных эмоций и сильных физических нагрузок. Они способны спровоцировать мигрени и скачки давления. 

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