Магнитные бури сегодня в Украине
13 апреля 2021 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 13 апреля?
Магнитные возмущения будут слишком слабыми и непродолжительными, чтобы повлиять на здоровье человека.
Солнечная погода 13 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 11%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Специалисты предупреждают, что следующая магнитная буря предположительно достигнет Земли 15 апреля. Постарайтесь накануне геомагнитного удара хорошо выспаться, а в день бури не перенапрягаться, избегать негативных эмоций и сильных физических нагрузок. Они способны спровоцировать мигрени и скачки давления.