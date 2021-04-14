Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 14 апреля?

Синоптики сообщают, что в среду, 14 апреля, геомагнитная обстановка останется спокойной и благоприятной. Переживать не придется!

Незначительные возмущения, если и возникнут, не превратятся в магнитные бури и не повлияют на самочувствие украинцев.

Солнечная погода 14 апреля

Вероятность магнитных бурь – 11%;

Солнечные пятна отсутствуют.

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Специалисты предупреждают, что следующая магнитная буря предположительно достигнет Земли 15 апреля. Возмущения геомагнитного поля воздействуют на сердечно-сосудистую систему человека, могут спровоцировать скачки давления, мигрень и другие сосудистые проблемы у метеозависимых людей.