Магнитные бури сегодня в Украине

14 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 14 апреля?

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Синоптики сообщают, что в среду, 14 апреля, геомагнитная обстановка останется спокойной и благоприятной. Переживать не придется!

Незначительные возмущения, если и возникнут, не превратятся в магнитные бури и не повлияют на самочувствие украинцев. 

Солнечная погода 14 апреля                    

  • Вероятность магнитных бурь – 11%;              
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Специалисты предупреждают, что следующая магнитная буря предположительно достигнет Земли 15 апреля. Возмущения геомагнитного поля воздействуют на сердечно-сосудистую систему человека, могут спровоцировать скачки давления, мигрень и другие сосудистые проблемы у метеозависимых людей.

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