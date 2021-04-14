Магнитные бури сегодня в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в среду, 14 апреля?
Незначительные возмущения, если и возникнут, не превратятся в магнитные бури и не повлияют на самочувствие украинцев.
Солнечная погода 14 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 11%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Специалисты предупреждают, что следующая магнитная буря предположительно достигнет Земли 15 апреля. Возмущения геомагнитного поля воздействуют на сердечно-сосудистую систему человека, могут спровоцировать скачки давления, мигрень и другие сосудистые проблемы у метеозависимых людей.