Магнитные бури сегодня в Украине

15 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине / depositphotos

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 15 апреля?

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Синоптики информируют, что в четверг, 15 апреля, магнитная обстановка начнет меняться. Возмущения усилятся, достигнув днем силы настоящей магнитной бури средней интенсивности. Будьте внимательны к своему здоровью!

Солнечная погода 15 апреля                    

  • Вероятность магнитных бурь – 55%;                
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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По информации специалистов, данная буря будет не очень сильной, но продолжительной, геомагнитные возмущения будут ощущаться и в пятницу. Если вы относитесь к метеозависимым людям, то обязательно в ближайшие дни следите за состоянием сердечно-сосудистой системы, измеряйте артериальное давление. 

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