Магнитные бури сегодня в Украине
15 апреля 2021 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине / depositphotos
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 15 апреля?
магнитной бури средней интенсивности. Будьте внимательны к своему здоровью!
Солнечная погода 15 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 55%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
По информации специалистов, данная буря будет не очень сильной, но продолжительной, геомагнитные возмущения будут ощущаться и в пятницу. Если вы относитесь к метеозависимым людям, то обязательно в ближайшие дни следите за состоянием сердечно-сосудистой системы, измеряйте артериальное давление.