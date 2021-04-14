Как ухаживать за кожей рук в весенний период
Весной самая распространенная проблема людей – это сухая кожа. Как вернуть тонус коже рук в домашних условиях.
Как ни странно, это один из самых удивительных рецептов для ухода за руками. Облепиховое масло содержит большое количество витаминов и насыщенных жирных кислот, в том числе и витамин E. К тому же, я считаю, что глицерин зря исключили из рецептуры многих косметических средств, – поделилась косметолог Анна Иванова.
Но есть и еще один популярный рецепт для домашнего ухода за руками, в составе которого масло чайного дерева или мандариновое и пантенол. Маску следует нанести на некоторое время, после чего смыть и намазать руки питательным кремом.
Кроме того, косметолог отметила – весной можно отдавать предпочтение ароматному массажу. Он делается с помощью массажной свечи, стоит которая около 80 гривен.
Парафин создает окклюзии – он запечатывает влагу и не позволяет испаряться лишней воде, – комментирует кометолог.
Однако для того, чтобы все эти средства работали, есть одно важное условие: ухаживать за руками надо постоянно. Ежедневно пользоваться кремом, раз или два в неделю делать маски. Если же кожа рук очень пересушена и нуждается в скорой помощи – лучше обратиться к профессионалам.
Напомним,