Как ухаживать за кожей рук в весенний период

Весной самая распространенная проблема людей – это сухая кожа. Как вернуть тонус коже рук в домашних условиях.

Среди разнообразия домашних рецептов по уходу за руками, которые в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» узнавали ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич, эксперты советуют выбирать маску, в основу которой входит облепиховое или кокосовое масло и глицерин. Такое средство можно даже оставить на ночь, надев перчатки, а на утро кожа рук вас удивит.

Как ни странно, это один из самых удивительных рецептов для ухода за руками. Облепиховое масло содержит большое количество витаминов и насыщенных жирных кислот, в том числе и витамин E. К тому же, я считаю, что глицерин зря исключили из рецептуры многих косметических средств, – поделилась косметолог Анна Иванова.

Но есть и еще один популярный рецепт для домашнего ухода за руками, в составе которого масло чайного дерева или мандариновое и пантенол. Маску следует нанести на некоторое время, после чего смыть и намазать руки питательным кремом.

Правда, косметолог такое средство не советует, ведь эфирные масла могут вызвать раздражение кожи. Поэтому прежде чем экспериментировать с компонентами, которые есть под рукой, лучше все-таки посоветоваться со специалистом.

Кроме того, косметолог отметила – весной можно отдавать предпочтение ароматному массажу. Он делается с помощью массажной свечи, стоит которая около 80 гривен.

Парафин создает окклюзии – он запечатывает влагу и не позволяет испаряться лишней воде, – комментирует кометолог.

Однако для того, чтобы все эти средства работали, есть одно важное условие: ухаживать за руками надо постоянно. Ежедневно пользоваться кремом, раз или два в неделю делать маски. Если же кожа рук очень пересушена и нуждается в скорой помощи – лучше обратиться к профессионалам.

Напомним,