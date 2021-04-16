Магнитные бури сегодня в Украине

16 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 16 апреля?

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Синоптики информируют, что последний рабочий день текущей недели пройдет в неблагоприятной геомагнитной обстановке. Магнитные возмущения, которые начались вчера, в этот день достигнут интенсивности магнитной бури.

Солнечная погода 16 апреля                     

  • Вероятность магнитных бурь – 65%;                
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Специалисты предупреждают, что подобные геомагнитные возмущения влияют на метеозависимых людей, вызывают скачки артериального давления, приступы головной боли, частые смены настроения и апатию. Под угрозой люди, имеющие хронические болезни, они могут обостриться в этот период.

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