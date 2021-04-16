Магнитные бури сегодня в Украине
16 апреля 2021 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 16 апреля?
магнитной бури.
Солнечная погода 16 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 65%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Специалисты предупреждают, что подобные геомагнитные возмущения влияют на метеозависимых людей, вызывают скачки артериального давления, приступы головной боли, частые смены настроения и апатию. Под угрозой люди, имеющие хронические болезни, они могут обостриться в этот период.