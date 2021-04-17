Магнитные бури сегодня в Украине
17 апреля 2021 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 17 апреля?
магнитная буря предыдущих дней сойдет на нет. Однако незначительные возмущения все еще прогнозирутся, не стоит перенапрягаться и заниматься спортом.
Солнечная погода 17 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 40%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Специалисты подчеркивают, что последствия магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать на себе несколько дней. В это время увеличивается риск обострения хронических болезней, чаще возникают скачки артериального давления, некоторые жалуются на головные боли и приступы мигреней.