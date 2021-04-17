Магнитные бури сегодня в Украине

17 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 17 апреля?

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Синоптики информируют, что в субботу, 17 апреля, магнитная буря предыдущих дней сойдет на нет. Однако незначительные возмущения все еще прогнозирутся, не стоит перенапрягаться и заниматься спортом.

Солнечная погода 17 апреля                      

  • Вероятность магнитных бурь – 40%;                
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Специалисты подчеркивают, что последствия магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать на себе несколько дней. В это время увеличивается риск обострения хронических болезней, чаще возникают скачки артериального давления, некоторые жалуются на головные боли и приступы мигреней. 

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