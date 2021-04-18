Магнитные бури сегодня в Украине

18 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 18 апреля?

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики информируют, что в воскресенье, 18 апреля, магнитная буря окончательно сойдет на нет. Выходной день пройдет в благоприятной геомагнитной атмосфере, даже метеозависимые люди не ощутят дискомфорта. 

Солнечная погода 18 апреля                      

  • Вероятность магнитных бурь – 14%;
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя!

Медики напоминают, что в дни магнитных бурь учащаются случаи скачков давления, может внезапно разболеться голова, возникнуть мигрень. В такие дни желательно не перенапрягаться, не ставить спортивные рекорды, следить за своим эмоциональным состоянием больше обычного. Будьте здоровы!

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода погода в Украине

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
Телешоу

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 19.04.2021
Телешоу

Гроші: смотреть выпуск онлайн от 19.04.2021
Лунный гороскоп на 18 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 18 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK