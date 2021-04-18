Магнитные бури сегодня в Украине
18 апреля 2021 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 18 апреля?
магнитная буря окончательно сойдет на нет. Выходной день пройдет в благоприятной геомагнитной атмосфере, даже метеозависимые люди не ощутят дискомфорта.
Солнечная погода 18 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 14%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики напоминают, что в дни магнитных бурь учащаются случаи скачков давления, может внезапно разболеться голова, возникнуть мигрень. В такие дни желательно не перенапрягаться, не ставить спортивные рекорды, следить за своим эмоциональным состоянием больше обычного. Будьте здоровы!