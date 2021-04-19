Магнитные бури сегодня в Украине

19 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 19 апреля?

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Синоптики сообщают, что новая рабочая неделя начнется в благоприятной солнечной обстановке. Магнитная буря, которую мы пережили накануне выходных, больше не будет беспокоить метеозависимых украинцев. 

Солнечная погода 19 апреля                       

  • Вероятность магнитных бурь – 12%;
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Как сообщают медики, магнитные бури влияют на организм негативным образом, они осложняют работу сердечно-сосудистой системы и могут спровоцировать скачки давления. Некоторые в это время страдают от мигреней, головных болей, если у вас есть хроническое заболевание, оно может обостриться из-за бури. 

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