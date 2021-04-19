Магнитные бури сегодня в Украине
19 апреля 2021 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 19 апреля?
Магнитная буря, которую мы пережили накануне выходных, больше не будет беспокоить метеозависимых украинцев.
Солнечная погода 19 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 12%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Как сообщают медики, магнитные бури влияют на организм негативным образом, они осложняют работу сердечно-сосудистой системы и могут спровоцировать скачки давления. Некоторые в это время страдают от мигреней, головных болей, если у вас есть хроническое заболевание, оно может обостриться из-за бури.