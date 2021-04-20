Магнитные бури сегодня в Украине

20 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 20 апреля?

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики информируют, что второй день рабочей недели, 20 апреля, пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Магнитные бури в этот день никак не побеспокоят метеозависимых украинцев.

Солнечная погода 20 апреля                       

  • Вероятность магнитных бурь – 12%; 
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя!

Возмущения магнитного поля Земли влияют на сердечно-сосудистую систему человека, осложняют работу сердца, в некоторых случаях провоцируют повышение артериального давления, головные боли и мигрени. Старайтесь контролировать показатели АД и своевременно принимать обезболивающее в такие дни.

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода погода в Украине

Материалы по теме

ТОП-5 признаков, что вам не хватает жирных кислот
ЗОЖ

ТОП-5 признаков, что вам не хватает жирных кислот
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
Телешоу

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
Где логика?: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
Телешоу

Где логика?: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK