Магнитные бури сегодня в Украине
20 апреля 2021 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
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Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 20 апреля?
Магнитные бури в этот день никак не побеспокоят метеозависимых украинцев.
Солнечная погода 20 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 12%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Возмущения магнитного поля Земли влияют на сердечно-сосудистую систему человека, осложняют работу сердца, в некоторых случаях провоцируют повышение артериального давления, головные боли и мигрени. Старайтесь контролировать показатели АД и своевременно принимать обезболивающее в такие дни.