Магнитные бури в мае 2021: чего ожидать украинцам
29 апреля 2021 09:30
Магнитные бури в мае 2021: чего ожидать украинцам
pixabay.com
Синоптики составили предварительный прогноз магнитных бурь на май 2021 года.
возмущения возникают из-за повышенной солнечной активности, которая приводит к возмущениям магнитного поля. Геомагнитные бури ухудшают самочувствие, планировать досуг в мае советуем с оглядкой на всплески солнечной энергии.
Магнитные бури в мае
Эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что в мае ожидается несколько интенсивных магнитных бурь.
- 2-3 мая ожидаются всплески солнечной активности,
- 12 мая геомагнитная активность снова возрастет и продержится на высоком уровне вплоть до 17 мая, в это время желательно больше отдыхать,
- 13-14 мая прогнозируется магнитная буря средней интенсивности.
Как избежать дискомфорта во время магнитной бури?
Напомним,