Магнитные бури в мае 2021: чего ожидать украинцам

29 апреля 2021 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури в мае 2021: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в мае 2021: чего ожидать украинцам
pixabay.com

Синоптики составили предварительный прогноз магнитных бурь на май 2021 года.

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Магнитные возмущения возникают из-за повышенной солнечной активности, которая приводит к возмущениям магнитного поля. Геомагнитные бури ухудшают самочувствие, планировать досуг в мае советуем с оглядкой на всплески солнечной энергии. 

Магнитные бури в мае 

Эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что в мае ожидается несколько интенсивных магнитных бурь. 

  • 2-3 мая ожидаются всплески солнечной активности,
  • 12 мая геомагнитная активность снова возрастет и продержится на высоком уровне вплоть до 17 мая, в это время желательно больше отдыхать,
  • 13-14 мая прогнозируется магнитная буря средней интенсивности. 

Как избежать дискомфорта во время магнитной бури?

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В дни магнитных бурь повышается вероятность обострения хронических заболеваний, некоторые страдают от повышенного давления и мигреней. Рекомендации медиков для всех одинаковы и заключаются в отказе от курения и алкоголя, ограничении калорийной пищи, избавлении от стресса и тяжелого труда.

Напомним,

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