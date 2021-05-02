Магнитные бури 2 мая 2021 в Украине

2 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 2 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 2 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 2 мая?

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Синоптики предупреждают, что в воскресенье, 2 мая, магнитные возмущения могут оказать негативное влияние на организм человека. В этот день солнечная погода будет меняться и ухудшаться. Будьте внимательны!

Солнечная погода 2 мая       

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;   
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Во время магнитных бурь у метеозависимых людей могут возникать головные боли, мигрени и скачки давления. Медики рекомендуют носить с собой лекарства и мониторить показатели здоровья. В случае необходимости принимайте меры.

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