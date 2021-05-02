Магнитные бури 2 мая 2021 в Украине
2 мая 2021 00:10
Магнитные бури 2 мая 2021 в Украине
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Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 2 мая?
магнитные возмущения могут оказать негативное влияние на организм человека. В этот день солнечная погода будет меняться и ухудшаться. Будьте внимательны!
Солнечная погода 2 мая
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время магнитных бурь у метеозависимых людей могут возникать головные боли, мигрени и скачки давления. Медики рекомендуют носить с собой лекарства и мониторить показатели здоровья. В случае необходимости принимайте меры.