Магнитные бури 3 мая 2021 в Украине

3 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 3 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 3 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 3 мая?

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Синоптики предупреждают, что в понедельник, 3 мая, магнитные возмущения продолжат доставлять дискомфорт украинцам.  Сойдет на нет магнитная буря к вечеру. 

Солнечная погода 2 мая       

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;   
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Во время магнитных бурь у метеозависимых людей могут возникать головные боли, мигрени и скачки давления. Медики рекомендуют носить с собой лекарства и мониторить показатели здоровья. В случае необходимости принимайте меры.

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