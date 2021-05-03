Магнитные бури 3 мая 2021 в Украине
3 мая 2021 00:10
Магнитные бури 3 мая 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 3 мая?
магнитные возмущения продолжат доставлять дискомфорт украинцам. Сойдет на нет магнитная буря к вечеру.
Солнечная погода 2 мая
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время магнитных бурь у метеозависимых людей могут возникать головные боли, мигрени и скачки давления. Медики рекомендуют носить с собой лекарства и мониторить показатели здоровья. В случае необходимости принимайте меры.