Магнитные бури 4 мая 2021 в Украине
4 мая 2021 00:10
Магнитные бури 4 мая 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури во вторник,4 мая?
магнитные возмущения окончательно сойдут на нет. Незначительная магнитная буря, которая доставляла нам неприятности на праздники, останется в прошлом.
Солнечная погода 4 мая
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури могут провоцировать у людей головные боли, скачки давления, приступы апатии и усталости. В дни возмущений желательно ограничить себя в выполнении тяжелой физической работы, избегать стрессов и перенапряжения.