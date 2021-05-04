Магнитные бури 4 мая 2021 в Украине

4 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 4 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 4 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури во вторник,4 мая?

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Синоптики предупреждают, что во вторник, 4 мая, магнитные возмущения окончательно сойдут на нет. Незначительная магнитная буря, которая доставляла нам неприятности на праздники, останется в прошлом. 

Солнечная погода 4 мая        

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;   
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Магнитные бури могут провоцировать у людей головные боли, скачки давления, приступы апатии и усталости. В дни возмущений желательно ограничить себя в выполнении тяжелой физической работы, избегать стрессов и перенапряжения. 

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