Магнитные бури 4 мая 2021 в Украине

5 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 4 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 4 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 5 мая?

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Синоптики предупреждают, что в среду, 5 мая, возможны незначительные магнитные возмущения. Они не достигнут мощности магнитной бури, поэтому не окажут влияния на состояние организма. 

Солнечная погода 5 мая        

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Магнитные бури способны вызывать у человека мигрени, приступы головных болей, апатию, скачки давления. В такие дни медики советуют следить за своим самочувствием очень тщательно, чтобы своевременно принять меры и необходимые лекарства. 

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