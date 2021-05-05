Магнитные бури 4 мая 2021 в Украине
5 мая 2021 00:20
Магнитные бури 4 мая 2021 в Украине
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Ожидаются ли магнитные бури в среду, 5 мая?
магнитные возмущения. Они не достигнут мощности магнитной бури, поэтому не окажут влияния на состояние организма.
Солнечная погода 5 мая
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны вызывать у человека мигрени, приступы головных болей, апатию, скачки давления. В такие дни медики советуют следить за своим самочувствием очень тщательно, чтобы своевременно принять меры и необходимые лекарства.